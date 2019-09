المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن سلاح الجو قام بشن ثلاث غارات جوية متتالية استهدفت ميليشيات الوفاق.

وأوضحت أن الغارة الثالثة استهدفت القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية، وحققت كافة الأهداف الموكلة إليها بدقةٍ عالية .

وأكدت الشعبة أنه تم تدمير كل الأهداف المطلوب تدميرها في سرت بدقة عالية، حيث أن من خلال سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو بالقوات المُسلحة.

وشددت الشعبة أن أي تمركز لمجموعات الحشد المليشاوي أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات الجيش.

The post «الإعلام الحربي» يُؤكد تدمير كافة الأهداف في سرت بدقة عالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية