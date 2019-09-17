الداقل يؤكد الإفراج على أربعة إرهابيين من سجن الردع

طرابلس-العنوان

ذكر وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بما يسمى حكومة الإنقاذ طارق الداقل اليوم الثلاثاء أن قوة الردع الخاصة أفرجت على عدد من المسجونين لديها.

وقال الداقل، المفرج عنه في مايو 2017 بعد اتهامه بدعم الجماعات التكفيرية والمتطرفة في ليبيا، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك “بعد الضغط. الإفراج عن بعض المظلومين من سجون الردع. خطوة في الاتجاه الصحيح، يلزمها الكثير من الخطوات المشابهة”.

ولم يحدد الداقل في التدوينة الجهة التي مارست “الضغط” للإفراج عن السجناء، غير أنه أكد أن عدد المفرج عنهم 4 أشخاص كلهم من بنغازي.

وأفادت بعض المصادر، أن المفرج عنهم هم، ” محمد “الحنش” ومحمد بن زبلح وموسى التباوي” وآخر لقبه “الزاوي”.

وأكدت المصادر، أن المفرج عنهم ينتسبون لما يسمى بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي” وقد ألقي القبض عليها في عام 2017.

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