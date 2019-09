«تعليم الوفاق» تبحث استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد

المتوسط:

دعت وزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، مراقبي التعليم بالبلديات للحضور والمشاركة في الاجتماع العادي الثاني لها للعام 2019، والذي سيعقد يوم الأحد المقبل (22 سبتمبر) وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي زوارة وعلى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع سيخصص لدراسة وتقييم العام الدراسي المنصرم والتعريف باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2019-2020م ، وسيتطرق إلي مناقشة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المراقبات التعليمية في أداء مهامها.

