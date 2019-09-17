تعليم الوفاق تكشف عن موعد إعلان نتيجة إمتحانات الشهادة الثانوية للدور الأول

ليبيا – كشف مدير المركز الوطني للإمتحانات التابع لتعليم الوفاق محمد البوعزي عن موعد إعلان نتيجة إمتحانات الشهادة الثانوية للدور الأول هذا العام.

البوعزي قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للمدير إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للدور الأول لهذا العام يوم الخميس القادم في تمام الساعة 11 عشر صباحاً خلال حفل رسمي.

يشار إلى أن المركز الوطني للامتحانات أعلن السبت فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات حتى 21 سبتمبر الحالي على موقع الامتحانات www.imtihanat.com لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج وطلبة الشهادة الإعدادية بالداخل.

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