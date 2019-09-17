لودريان يكشف عن اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية بليبيا الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن مصر وفرنسا لديهما الرغبة في العمل للوصول إلى حل سياسي وسلمي للقضاء على النزاع في ليبيا.

وكشف لودريان خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري، سامح شكري، بالقاهرة، أن اجتماعا سيضم وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من الممكن الوصول إلى حلول سياسية في ليبيا إذا تم احترام المراحل؛ ووقف إطلاق النار، ثم الالتزام بالهدنة، وعقد مؤتمر دولي بعد ذلك يجمع كافة الأطراف، لتحديد الأهداف المنشودة من العملية السياسية، وتنفيذ عملية سياسية تمر عن طريق الانتخابات.

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