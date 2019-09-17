الداقل يؤكد الإفراج على أربعة عناصر إرهابية من سجن قوة الردع

أخبار ليبيا24

أكد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بما كان يسمى بحكومة الإنقاذ، طارق الداقل، اليوم الثلاثاء، صحة ما تناولته أخبار ليبيا 24 بشأن قيام قوة الردع الخاصة بالإفراج عن 4 عناصر من مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي من سجنها في قاعدة معيتيقة.

وقال الداقل في تدوينة على حسابيه بتويتر وفيسبوك، “بعد الضغط. الإفراج عن بعض المظلومين من سجون الردع. خطوة في الاتجاه الصحيح، يلزمها الكثير من الخطوات المشابهة”.

الداقل، المفرج عنه في مايو 2017 بعد اتهامه بدعم الجماعات التكفيرية والمتطرفة في ليبيا، أكد أن عدد المفرج عنهم 4 أشخاص وكلهم من بنغازي.

ولم يتسن لأخبار ليبيا24 معرفة أسماء المفرج عنهم، غير أن بعض المصادر، ذكرت أن أسمائهم ” محمد “الحنش” ومحمد بن زبلح وموسى التباوي” وآخر لقبه “الزاوي”.

وأكدت أن هذه العناصر الإرهابية أُلقي القبض عليها خلال المواجهات التي دارت بين غرفة عمليات صبراتة وبين خليط العمو وعناصر أخرى متطرفة من مجالس الشورى في صبراتة خلال العام 2017.

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