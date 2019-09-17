لجنة الخارجية النيابية الفرنسية تؤكد لمجلس النواب أهمية انخراط الجميع في الحوار السياسي

ليبيا – تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري رسالة رسمية من نظيره الفرنسي كريستيان كامبون رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي.

يأتي ذلك وفقاً للموقع الرسمي للمجلس في إطار التنسيق المستمر والتمثيل الدبلوماسي بين مجلس النواب الليبي والبرلمان الفرنسي.

وعبر رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي في رسالته بضرورة مواصلة الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وأكد أيضاً في الوقت نفسه على أهمية انخراط الجميع في الحوار السياسي للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

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