وزير خارجية فرنسا يكشف آلية الخروج لحلول سياسية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إمكانية الوصول إلى حلول سياسية في ليبيا إذا تم احترام المراحل؛ ووقف إطلاق النار، ثم الهدنة، ثم عقد مؤتمر دولي يجمع كافة الأطراف لتحديد الأهداف المنشودة من العملية السياسية، وتنفيذ عملية سياسية تمر عن طريق الانتخابات.

وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء، إن ما يجرى فى ليبيا يثير القلق فى مصر وفرنسا، مشيرا إلى رغبة البلدين فى التوصل لحل سياسي وأمنى للأزمة الليبية.

وأشار وزير الخارجية الفرنسى إلى أن وقف إطلاق النار ووقف التصعيد وتفعيل العملية السياسية ممكن حال اتفاق المجتمع الدولى على ذلك.

وأكد لودريان أنه من وكشف لودريان عن اجتماع عن ليبيا الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يجمع وزراء الخارجية المعنية حول ليبيا.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى استقبل فى قصر التحرير، صباح اليوم الثلاثاء، جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى.

