وزير صحة المؤقتة يفتتح ورشة تدريبية حول سلامة المريض

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم، فعاليات ورشة عمل تدريبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، والتي تنظمها إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة في مدينة البيضاء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال عقوب خلال كلمة ألقاها في افتتاح الفعاليات، إن الهدف من ورش العمل هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة في البلاد، مؤكدا أن مشاركة هذا العدد الكبير في ورشة العمل يعبر عن مستوى الإحساس بالمسؤولية من قبل العاملين في مجال الجودة وسلامة المريض، لجعل هذه المؤسسة الطبية تخدم المواطن الليبي في إطار التنمية الوطنية الشاملة.

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