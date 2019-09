المتوسط:

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الثلاثاء، عن قيام ميليشيا من مدينة مصراتة بمحاصرة مقر الحسابات العسكرية بطرابلس.

وأكد المركز عبر صفحته على فيسبوك أن المليشيا تحتجز العاملين بالمقر وتمنعهم من الخروج، مطالبةً بصرف مبلغ مالي كبير بقوة السلاح.

