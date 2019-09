المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية زليتن، بأنه تم الانتهاء من أعمال رصف مادة الأسفلت في مشروع الكرمة الذي يشرف علية مكتب المشروعات بالبلدية.

وصرح مهندسو الإشراف بالمشروع بأنه سيتم فتح الطريق وإزالة السواتر الترابية خلال 72ساعة عقب الانتهاء من الرصف.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام البلدية بالطرق وحل المختنقات وتسهيل الحركة المرورية بالبلدية.

