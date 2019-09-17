5 معلومات عن مطار زوارة الدولي

أكدت مصادر مطلعة قيام القوات الجوية اليوم الثلاثاء باستهداف مطار زواره الواقع في المنطقة الغربية وترددت أنباء عن تدمير عدد من الطائرات المسيرة.

بوابة إفريقيا الإخبارية تستعرض أهم المعلومات عن المطار

1- مطار ليبي بني عام 1983 بمهبط طوله 1800م وعرض 45م

2- يقع المطار غربي مركز مدينة زوارة ويبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 127 كم كما يبعد عن الحدود الليبية التونسية قرابة الـ60كم

3- تم اعتماده كمطار دولي عام 2014 بعد خروج مطار طرابلس عن الخدمة لكنه لا يستطيع استقبال الطائرات الكبيرة ويستقبل فقط الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم

4- جل الطائرات التي تحط بالمطار الآن إما تتبع الشركات النفطية أو الإسعاف الطائر

5- المطار خاضع لسيطرة حكومة الوفاق وقد قام الجيش بقصفه عدة مرات بسبب استخدامه في أغراض عسكرية

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