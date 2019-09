«الحاسي»: يجب أن تعكس هيئة الرقابة الإدارية صورة إيجابية

المتوسط

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبد السلام الحاسي، أن الظروف التي تمر بها الهيئة لابد وأن تكون دافعاً لتقديم المزيد، وأن تعكس الصورة الإيجابية للهيئة وضرورة التعامل بكل رقي وأحترام مع الجميع.

وجاء ذلك في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بمكتبه مع الموظفين الفنيين بالهيئة، أكد خلاله الأعضاء أنهم سيعملون على تحقيق أهداف الهيئة وإنجاز الأعمال المكلفين بها بكل صدق وأمانة.

