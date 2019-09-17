بحث مشاكل و أسباب انهيار المصرف الزراعي

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الإدارة بالمصرف الزراعي خالد أبو بكر.

هذا وناقش الوزير خلال اللقاء عقده في مكتبه بمقر الوزارة في شحات، سيّر عمل المصرف الزراعي، وكيفية دعمه بحيث يضطلع بدوره المناط به في توفير الدعم للمزارع والمربي.

وبحث الوزير الأسباب التي أدت إلى تدني عمل المصرف وانهياره، وقصور في عمله وضعف الحسابات الجارية، وكيفية دعم المصرف بالجهات العامة لتحسين عمله.

وأكد الوزير حرصه واهتمامه ووقوفه مع إدارة المصرف، رغم المختنقات التي يمر بها، والتي تُعيق عمل المصرف منذ زمن ليس بقريب، مما أدى إلى تراكمها وصعوبة حلحلتها.

وكان رئيس مجلس الإدارة بالمصرف الزراعي خالد أبو بكر، قد ناشد في وقت سابق، مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة، للتدخل لإنقاذ المصرف، الذي يُعتبر داعمًا للمزارع والمربي، ولتسهيل الحصول على احتياجاتهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا