المتوسط:

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، أنها قامت بتقديم إمدادات طبية لتلبية احتياجات 220 ألف شخص في ليبيا.

وأوضح مكتب المنظمة، أن الإمدادات المتمثلة في بعض الأدوية واللوازم الطبية “تكفي لمدة 3 أشهر للمستشفيات والعيادات في جميع أنحاء ليبيا”، وستساهم في علاج الالتهابات والإصابات والأمراض المزمنة.

