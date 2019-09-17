السيسي ولودريان يؤكدان على ضرورة الوصول لتسوية ليبية تسهم في القضاء على الإرهاب

ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.
اللقاء تطرق بحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.
وتبادل الجانبان الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا حول أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
كما تم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
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