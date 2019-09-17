السيسي ولودريان يؤكدان على ضرورة الوصول لتسوية ليبية تسهم في القضاء على الإرهاب

اللقاء تطرق بحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.

اللقاء تطرق بحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.