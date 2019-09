المتوسط:

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بليبيا وجود أكثر من 300 ألف نازح في دولة ليبيا.

وقالت المفوضية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها قامت بتقديم مساعدات لـ 330 أسرة نازحة في بنغازي، موضحة أن المساعدات شملت البطانيات واللحف والملابس الشتوية وأدوات المطبخ وحفاضات الأطفال.

The post «مفوضية اللاجئين»: يوجد في ليبيا أكثر من 300 ألف نازح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية