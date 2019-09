المتوسط:

انطلقت في بلدية الزاوية الغرب، حملة تستهدف الأطفال المقبلين علي الدراسة للعام الجديد 2019- 2020.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على فيسبوك أن الحملة تتثمل في الكشف العام وإعطاء تطعيمة من نوعين، الأولي سوحائي متمثل في التهاب السحالي المخية، والنوع الثاني رباعي متمثل في الخناق، الكوزاز، السعال الديكي، شلل الأطفالز

وأشارت البلدية إلى أن الحملة تستمر لمدة أسبوعين في ثماني وحدات صحية.

