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«الهلال الأحمر» يُنظم دورة في الإسعافات الأولية بـ الكفرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تحت إشراف مكتب التدريب والتطوير بفرع الهلال الأحمر، شهدت مدينة الكفرة على مدى3  أيام، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، استهدفت ضباط وجنود مديرية أمن الكفرة.

وتهدفُ الدورة التي أقيمت بمقر جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفــــرة، محاضرات للتعريف بالحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وأخرى للإسعافات الأولية في حالات الإغماء والصدمة والاختناق، والأزمة القلبية والتشنجات وإصابات الحرارة والبرودة والتسمم.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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