المتوسط:

تحت إشراف مكتب التدريب والتطوير بفرع الهلال الأحمر، شهدت مدينة الكفرة على مدى3 أيام، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، استهدفت ضباط وجنود مديرية أمن الكفرة.

وتهدفُ الدورة التي أقيمت بمقر جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفــــرة، محاضرات للتعريف بالحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وأخرى للإسعافات الأولية في حالات الإغماء والصدمة والاختناق، والأزمة القلبية والتشنجات وإصابات الحرارة والبرودة والتسمم.

The post «الهلال الأحمر» يُنظم دورة في الإسعافات الأولية بـ الكفرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية