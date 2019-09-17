الجيش يشن “ضربات دقيقة” لإضعاف “الوفاق”

بعد هدوء نسبي في محاور القتال في ضواحي العاصمة، شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني ضربات جوية على عدة مواقع تابعة للوفاق، تركزت على القاعدة العسكرية في مطار معيتيقة، وأهداف أخرى في مدينة سرت، ومعسكر في منظقة تاجوراء، نتج عنها تدمير ثلاث طائرات تركية مسيرة.

ووصفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقايدة العامة، عمليات سلاح الجو بالدقيقة، وأنها نفذت مهامها بالشكل المطلوب بعد عمليات ترقب ودراسة لمواقع مسلحي الوفاق، وأكدت أن أي تحرك مشبوه سيتم ضربه لكونه هدفا مشروعا للجيش الوطني.

من جهته، أكد آمر محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري، في تصريحات صحفية، أن قوات اللواء التاسع مشاة التابعة للجيش، لم تتراجع عن مواقعها كما روجت وسائل مناهضة للمؤسسة العسكرية.

وتزداد وتيرة تطورات الأوضاع الميدانية مع دخول سلاح الجو بشكل كبير منذ أيام واستهدافه عدة مواقع تابعة للوفاق، في إشارة إلى أن طيران الجيش سيكون اللاعب الأبرز في العمليات العسكرية.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جدا، حسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية