شركة الخليج تناقش استكمال عدد من المشاريع

العنوان_بنغازي

اجتمع صباح اليوم رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفظ “محمد بن شتوان” مع مدراء الإدارات وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة تم ذلك بحضور المنسقين والمراقبين والمختصين من إدارة الهندسة.

كما تم خلال الإجتماع عرض مشاريع الإدارة والإنشاءات التي تقوم بتنفيذها، بالاضافة لمناقشة المشاريع والعراقيل التي تواجه إدارة الهندسة.

و شدد رئيس لجنة الإدارة خلال الاجتماع على ضرورة إتمام المشاريع في مواعيدها وحلحلة الصعوبات التي تواجهها و ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية وإعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بالسلامة والبيئة وربط الآبار والإنتاج بالإضافة إلى المشاريع الخدمية للمستخدمين بالحقول.

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