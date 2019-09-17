حصيلة الضربات الجوية المتتالية خلال الساعات الاخيرة على مواقع قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

نفذت طائرات سلاح الجو منذ يوم الإثنين ضربات مكثفة على قوات الوفاق في عدة محاور في سرت وطرابلس.

وقصف الطائرات اليوم الثلاثاء أهدافًا لقوات الوفاق في منطقة العزيزية وكذلك قصفت معسكر الإمداد في منطقة السراج.

وأكد الجيش الوطني أن قواته دمرت ثلاث طائرات تركية مسيرة بمعسكر تابع للقوات الوفاق بتاجوراء شرق طرابلس.

كما وجه سلاح الجو ضربات جوية استهدفت قوات الوفاق داخل معسكر 7 أبريل جنوب طرابلس، إضافة إلى ضربة أخرى منطقة الزطارنة شرق طرابلس.

وحذّر الجيش الوطني اليوم الثلاثاء من أن سلاح الجو سيعمل على استهداف أي تحركات مشبوهة لقوات الوفاق في أي منطقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي “إن أي تمركز لمجموعات “الحشد الميليشاوي” أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفًا مشروعًا لمقاتلات سلاح الجو”.

ميدانيًا ذكرت مصادر عسكرية اشتباكات قوية اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى في محاور جنوب العاصمة طرابلس بين الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وذكر شهود عيان أن أصوات المدفعية سمعت بشكل واضح بمنطقة عين زارة.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على الانترنت مشاهد من تصاعد الدخان الأسود جراء القصف الجوي لطيران الجيش في عدة مناطق.

ولم تذكر أي مصادر مسؤولة حتى الآن ما إن كانت الضربات الجوية قد أدت إلى سقوط قتلى أو جرحى.

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