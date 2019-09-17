البرلمان الفرنسي يدعو لحل أزمة ليبيا بـ”الحوار”

دعا البرلمان الفرنسي إلى مشاركة كافة الأطراف في الحوار السياسي في ليبيا من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

ووصلت دعوة البرلمان عبر رسالة رسمية أرسلها رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب، إلى مجلس النواب الليبي، في إطار التنسيق المستمر والتمثيل الدبلوماسي بين المجلسين.

واستلم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري رسالة كومب الذي عبر فيها عن أهمية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشددا أيضا على أهمية استمرار الحوار الثنائي بين لجنتي كلا المجلسين.

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