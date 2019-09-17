إيطاليا توقف متهمين بتعذيب مهاجرين في ليبيا

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في أنهم عذبوا مهاجرين في أحد مراكز الإيواء في ليبيا.

الأشخاص الذين تم القبض عليهم مصريان وغيني وهم جزء من مجموعة خطفت وأساءت معاملة عشرات الأشخاص حسب ما جاء في مذكرة الأمر القضائي بعد جمع شهادات من عدة مهاجرين احتجزوا في مدينة الزاوية وقاموا بالتعرف عليهم.

ونقلت “رويترز” عن وثيقة قضائية تضمنت إفادات أحد الشهود، حيث ذكر أن النساء تعرضن للاغتصاب بشكل منهجي، كما أن القائمين على مركز الاحتجاز يسمحون للسجناء بالاتصال بعائلاتهم لطلب دفع مبالغ مالية مقابل حريتهم، وفي حال عدم الدفع إما يقتلون المهاجرين أو يبيعونهم لمهربي البشر.

وكان رئيس منظمة “أوبن آرمز”، ريكاردو غاتي، وصف في تصريحات معاملة مهاجرين قادمين من ليبيا بالقاسية، وأنهم كانوا في معسكرات احتجاز لا مراكز إيواء، يرأسها سجانون بلا رحمة.

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