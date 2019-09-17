رئيس هيأة الرقابة الإدارية يستقبل الموظفين الفنيين بالهيأة

البيضاء 17 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية الأستاذ عبد السلم الحاسي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم الموظفين الفنيين بالهيأة.

وأشاد الأستاذ عبد السلم الحاسي خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في البيضاء، بجهود الموظفين والأعضاء للنهوض بالهيأة، والرقي بها، وعلى وقفتهم الجادة من أجل أن تقوم الهيأة بالدور المناط بها وفق القانون، ولتحقيق أهدافها في متابعة الحكومة والجهات التابعة لها، ورصد التجاوزات والمخالفات، والقضاء على الفساد المالي والإداري.

وأكد الأستاذ عبد السلم الحاسي أن “الظروف التي تمر بها الهيأة، لابد وأن تكون دافعًا لنا لتقديم المزيد، وأن تعكس الصورة الايجابية للهيأة، وضرورة التعامل بكل رقي واحترام مع الجميع”.

وبدوره، أكد الموظفين الفنيين بالهيأة على دعمهم لرئيس الهيأة، وأنهم سيعملون على تحقيق أهداف الهيأة، وانجاز الأعمال المكلفين بها بكل صدق وأمانة.

وفي نهاية اللقاء، قدم السادة الموظفين الفنيين درعًا للسيد رئيس الهيأة الأستاذ عبد السلم الحاسي، لما يقدمه للهيأة. (وال- البيضاء) ع ع

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