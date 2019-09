المتوسط:

تلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية، خطابا من المجلس التصديري لمواد البناء، للتدخل لحل أزمة فرض رسوم من قبل السلطات الليبية على الشاحنات المصرية، التي تدخل إلى الأراضي الليبية.

وقال فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إنه أرسل خطابا للمستشار سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، وكذلك خطابا للدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للتدخل لحل أزمة الرسوم الليبية الجديدة.

وأضاف فاروق ،في تصريحات صحفية له، أن الشركات المصدرة للسوق الليبي تلقت تفاصيل فرض الرسوم – دخول ومغادرة- الشاحنات المصرية، بقيمة 768 دينارا عند الدخول موزعة بواقع 87 دينارا رسوم دخول الأفراد، و207 رسوم دخول السائق، 75 رسوم دخول مساعد السائق، 62 رسوم كشف عن المفرقعات، و337 رسوما عن اللوحات.

وأشار إلى أن القرار الليبي تضمن فرض رسوم بواقع 381 دينارا عن مغادرة الشاحنات المصرية، موزعة ما بين 12 دينارا رسوم بلدية النظافة، 75 رسوم مساعد السائق، 57 دينارا خروج الأفراد، و207 رسوم خروج السائق.

وأكد فاروق، أن القرار سيؤدى إلى تراجع صادرات مواد البناء إلى الأسواق الليبية خلال الفترة المقبلة، مطالبا بتدخل وزارة التجارة والصناعة وحل هذه الأزمة التى تؤثر على قطاعات بعينها مثل الأسمنت والسيراميك.

يشار إلى أن السوق الليبي هو أكبر الأسواق المستوردة للأسمنت من مصر، إذ كشفت بيانات الرقابة على الصادرات أن مصر صدرت أسمنت بـ 36.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو مقابل 7.7 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت صادرات السيراميك للسوق الليبي 27.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2019.

The post ليبيا تفرض رسوما جديدة على دخول الشاحنات المصرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية