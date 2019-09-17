غياب الميزانيات يُفقد ليبيا ثروات نفطية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، أن عدم توفير الميزانيات اللازمة في مواعيدها المقررة يعيق رفع الإنتاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة والشركة الذي عقد الاثنين بمقر الهروج للعمليات النفطية بطرابلس.

وقالت “الوطنية للنفط” في بيان، إن الاجتماع بحق نشاطات “أكاكوس” ومعدلات الإنتاج من النفط والغار، والميزانية المعتمدة ، والمصروفات الفعلية للعام 2019، والعجز المتراكم في تسييل الميزانيات المقترحة والمسيل منها.

وأكد الحضور أن العائق الأكبر في المرحلة الحالية يتمثل في عدم توفير الميزانيات اللازمة في مواعيدها المقررة، وعدم تسييل المعتمد منها بشكل دوري ومنتظم؛ الأمر الذي يحول دون قدرة أكاكوس ومؤسسة النفط لتحقيق أهدافهما.

واستعرض الاجتماع الأنشطة التي قامت بها الشركة في عام 2019، بما في ذلك عمليات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وأشغال الصيانة ومشاريع أخرى، مع مراجعة الميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص.

كما تطرّق الحضور إلى مختلف الصعوبات والتحديات الأمنية التي تواجهها بحقل الشرارة النفطي، والتي تعرقل مساعيها الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها من الإنتاج؛ خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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