ارتفاع القدرة التخزينية في ميناء رأس لانوف

قامت شركة الهروج للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، باستبدال الخزان رقم 7 في ميناء راس لانوف، والذي تبلغ سعته 500 ألف برميل من النفط الخام. وسيساهم هذا المشروع في ارتفاع سعة التخزين في الميناء إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016 الأمر الذي سينعكس إيجابيا على عمليات الإنتاج ويحول دون الاضطرار إلى توقف حقول الإنتاج وخاصة في فصل الشتاء والتي تتعطل فيه حركة الموانئ النفطية بسبب سوء الأحوال الجويةً .

وأضاف البيان، أن “هناك استعدادات لإنشاء واستبدال الخزانين رقم 4 و12، لما لحق بهما من أضرار إبان الأعمال العسكرية في عام 2016 التي أدت إلى تضرر الخزانات. أن استكمال هذه الأعمال سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة خزانات ميناء رأس لانوف”.

ومن جانبه أعرب كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجميع من ساهموا في عملية استبدال الخزان رقم 7 في ظل هذه الظروف الصعبة.

