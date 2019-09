المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا تقدم الجيش في محور السبيعة إلى حدود العزيزية مباشرة.

وأوضحت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سلاح الجو استهدف معسكر النعام بتاجوراء.

وأكدت استهداف سلاح الجو هنجر في مطار زوارة تتواجد به طيارات مسيرة تركية

