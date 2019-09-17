السيسي ولودريان يؤكدان على ضرورة تسوية ليبية تسهم في القضاء على الإرهاب

العنوان_القاهرة استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة. اللقاء تطرق بحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة …

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