صور.. الحويج يزور نادي الصقور بمدينة طبرق

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ،بزيارة لنادي الصقور بمدينة طبرق برفقته كلا من وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي و مدراء الإدارات و المراقب المالي بالوزارة ،وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة وثمانون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار وتلبية للدعوة الموجهة اليه من مجلس إدارة نادي الصقور بمدينة طبرق.

وقال الوزير إن هذه الزيارة جاءت لإيضاح ان الدبلوماسية التقليدية انتهت وان هناك انواع عديدة من الدبلوماسيات الموازية والتي منها الدبلوماسية الرياضية ودبلوماسية المؤتمرات والدبلوماسية الرقمية والتي تسعى الحكومة الليبية المؤقتة لتفعيلها خاصة في ظل الحصار الظالم المفروض على الحكومة الليبية المؤقتة من قبل دول العالم.



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