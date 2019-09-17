خفر السواحل الإيطالي ينقذ 90 مهاجرا قبالة ليبيا ومالطا ترفض استقبالهم

أنقذت سفينة لخفر السواحل الإيطالي، تسعين مهاجرا غير قانوني اليوم، من منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها قبالة ليبيا، حيث رفضت مالطا قبول هؤلاء المهاجرين، ما قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع الحكومة الإيطالية الجديدة.

ونقلت شبكة يورونيوز عن خفر السواحل الإيطالي، أنه تم نقل المهاجرين من قارب غرق قبالة سواحل ليبيا بناء على طلب من مركز تنسيق الإنقاذ المالطي، مشيرا إلى أن السفينة كانت تنقل المهاجرين إلى المياه المالطية، لكن مالطا رفضت إرسال سفينة لنقلهم.

وتأتي الواقعة قبل اجتماع في مالطا الأسبوع المقبل، لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية جديدة لتوزيع المهاجرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا