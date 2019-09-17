وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يفتتح لقاء عمل تدريبي بمناسبة “اليوم العالمي لسلامة المريض”

البيضاء17 سبتمبر 2019 (وال) -افتتح معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات لقاء عمل تدريبي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية والتي تشرف على تنظيمها ادارة الجودة وسلامه المريض بالوزارة.

هذا وقد أقيمت فعاليات اللقاء بمركز التدريب بديوان الوزارة في مدينة البيضاء، تحت شعار “ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المريض”، بمشاركة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية شرق ليبيا الدكتور عبدالعزيز الحلافي، والناطق الرسمي باسم منظمه الصحة العالمية الدكتور أحمد العليقي، ومديري مكاتب الجودة وسلامة المريض بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية التخصصية، ومديري مكاتب الجودة بإدارات الخدمات الصحية بالبلديات.

ويهدف اللقاء الي تطوير وتحسين الجودة وسلامة المريض بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز التخصصية والخدمات الصحية، ومشاركة الوزارة في برامج الجودة الخارجية التي من شأنها رفع مستوى دقة الأداء ونتائجها، وتطبيقه داخل المرافق الصحية في ليبيا، إضافة إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا وتحسينها، بما يُلبي احتياجات المرضى والمواطنين داخل وخارج مراكز المدن.

وقال معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب – في كلمه افتتاح فعاليات لقاء عمل تدريبي – إن “الهدف من اللقاء العمل، هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة في بلادنا”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حضور هذا العدد الكبير للمشاركة بلقاء عمل تدريبي من المنطقة الجغرافية الممتدة من شرق وغرب وجنوب البلاد، يُعبر عن مستوى الاحساس بالمسؤولية من قبل العاملين في مجال الجودة وسلامة المريض، لجعل هذه المؤسسة الطبية تخدم المواطن الليبي، وذلك في إطار التنمية الوطنية الشاملة، مثمنًا جهود المبذولة من السادة الخبراء والأساتذة المحاضرين، للمساهمة في إنجاح فعاليات لقاء العمل حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمرافق الصحية.

وأضاف معالي الوزير: “بالعلم والعمل فقط تُبنى الأوطان، ومن هذا المنطلق يأتي عقد هذا اللقاء الذي يهدف لإيجاد الكادر المؤهل بتخصص مهم (في مجال الجودة)”.

من جهته، أشاد المشاركون في اللقاء العمل العلمي حول برنامج تطوير وتحسين العمل بمجال الجودة، بجهود وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، واللجنة المنظمة بمركز التدريب في تنظيم هذا اللقاء، الذي يهدف الي تطوير برنامج عمل إدارة ومكاتب الجودة.

ودعا المشاركون في توصياتهم في ختام الفاعليات إلى تكثيف لقاءات العمل، لما له من أثر إيجابي في مجال التعليم الطبي، من خلال الخبراء والمختصين والفنيين المحليين، للاستفادة منهم في تطوير برنامج الجودة، وايلاءه كل الرعاية كونه يُشكل نقلة نوعية ستدفع بالمستشفيات الليبية والخدمات الصحية خطوات إلى الأمام عن طريق التحسين النوعي لهذا المجال.

من جهته، قال مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة محمد الجبالي – في كلمته – أثنى فيها على العدد المشارك في اللقاء، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الخبراء والمحاضرين على تفانيهم في إعداد المادة العلمية، والحرص على توصيل المعلومات بشكل واضح للسادة المشاركين، متمنياً أن يكون لقاء العمل قد حقق الأهداف المرجوة منها.

وتعتبر فعاليات لقاء العمل لمديري مكاتب الجودة وسلامة المريض في الرعاية الصحية”، من أهم اللقاءات العمل التي عقدت على هامش فعاليات اللقاءات العلمية، في مجال التحول في منظومة الصحة في ليبيا بإعلان عام الرعاية الأولية، كخط دفاع الأول للمواطن، والتحول إلى تطبيق معايير الجودة واستحداث وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، كما يُعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتطوير الرعاية الصحية على مستوى ليبيا، ومنصة رائدة لتطبيق معايير الجودة، ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، كما سيُتيح للشركاء الاستراتيجيين فرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات، في القطاع الصحي. (وال- البيضاء) ر س

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