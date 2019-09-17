ميناء البريقاء يصدر شُحنتين من “الديزل والزيت الثقيل” إلى دولة مالطا

العنوان_البريقة

أعلنت إدارة ميناء البريقة النفطي، أمس الاثنين، عن تصدير شحنتين من وقود الديزل والزيت الثقيل إلى دولة مالطا.

ووفق البيانات الصادرة عن المنفذ البحري، كانت كمية وقود الديزل تبلغ حوالي 27 ألف طن، بينما تصل الشحنة الخاصة بالزيت الثقيل إلى 12 ألف طن تقريبًا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت أن إيرادات شهر يوليو لعام 2019 من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 2,1 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدّر بحوالي 403 مليون دولار أمريكي (+23 بالمئة) مقارنة بشهر يونيو.

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