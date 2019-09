برلمانية: عقيلة صالح لا يستطيع إلغاء عضوية “النواب المقاطعين”

المتوسط:

أكدت عضوة مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، أن تهديد عقيلة صالح “كلام للاستهلاك الإعلامي ليس في محله ولن ينتج عنه شيء”.

وأضافت اليعقوبي ، “استنادا لقانون انتخابات مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس وقانون سقوط العضوية لا يستطيع عقيلة اتخاذ قرار بإلغاء عضوية النواب”.

ووصفت اليعقوبي قرار إلغاء عقيلة عضوية 120 نائبا يجتمعون في طرابلس بــ”الحلم”، مبررا بأن صالح “سوف يفقد شرعيته باعتبار من يجتمعون في طبرق أقل ممن يجتمعون في طرابلس“.

