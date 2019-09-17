الوطنية للنفط تؤكد ارتفاع القدرة التخزينية في ميناء رأس لانوف

العنوان_راس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفظ مساء اليوم الثلاثاء عن قيام شركة الهروج للعمليات النفطية، باستبدال الخزان رقم 7 في ميناء رأس لانوف، والذي تبلغ سعته 500 ألف برميل من النفط الخام.

وأضافت المؤسسة أن هذا المشروع سيساهم في ارتفاع سعة التخزين في الميناء إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016 مما سينعكس إيجابياً على عمليات الإنتاج ويحول دون الاضطرار إلى توقف حقول الانتاج وخاصة في فصل الشتاء والتي تتعطل فيه حركة الموانئ النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأكدت المؤسسة عن استعدادها لإنشاء واستبدال الخزانين رقم 4 و12، واللذان تضررا نتيجة الأعمال العسكرية في عام 2016 التي أدت إلى تضرر الخزانات.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفظ أن استكمال هذه الأعمال سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة خزانات ميناء رأس لانوف.

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