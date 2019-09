“المؤقتة” تهاجم “الوفاق” بسبب منعها تزويد مطار الزنتان بالوقود

المتوسط:

أدانت مصلحة المطارات في الحكومة المؤقتة، مواقف حكومة الوفاق بإيقاف تزويد وقود الطيران لمطار الزنتان.

وقالت مصلحة المطارات – عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك – إن مواقف حكومة الوفاق تسببت في تأخير إحدى رحلات إلى الحقول النفطية السبت الماضي، وبسبب هذا الإجراء الظالم ستتوقف الرحلات نهائيًا من وإلى المطار.

ودعت مصلحة المطارات في الحكومة المؤقتة أصحاب العقول في أرجاء البلاد، بالحياد لمصلحة المواطنين، وعدم التعرض لمصالحهم في كل المجالات، وتغليب لغة العقل في التعامل مع كل الجهات الحيوية والإنسانية والتعامل بروح الوطنية.

