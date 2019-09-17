مؤسسة النفط تناقش مع مسؤولي شركة «أكاكوس» معدلات الإنتاج والميزانية المقترحة

عقدت مؤسسة النفط، وشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، الاجتماع الفني الثاني لمناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج والميزانية المعتمدة ومصروفات العام 2019 والعجز المتراكم في الميزانيات المقترحة.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم، أن الاجتماع الذي عقد في 9 سبتمبر الجاري بمقر شركة «الهروج للعمليات النفطية» بطرابلس، استعرض أنشطة الشركة العام 2019، وعمليات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وأشغال الصيانة ومشاريع أخرى، مع مراجعة الميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص.

وتطرق المجتمعون إلى مستهدفات الشركة وبرامجها للعام 2020، إضافة إلى مختلف الصعوبات والتحديات الأمنية التي تواجهها في حقل الشرارة النفطي، والتي تعرقل مساعيها الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها من الإنتاج، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها، مؤكدين أن العائق الأكبر في المرحلة الحالية يتمثل في عدم توفير الميزانيات اللازمة في مواعيدها المقررة، وعدم تسييل المعتمد منها بشكل دوري ومنتظم، الأمر الذي يحول دون قدرة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط، على تحقيق مستهدفاتهما وتنفيذ الخطط الموضوعة بشكل كامل.

وحضر الاجتماع من مؤسسة النفط كل من نورالدين الشقمان، مدير إدارة تطوير الاحتياطي، ونجمي كريم، مدير إدارة الصيانة والمشاريع، وأنور عقيل، مدير إدارة الإنتاج، إضافة إلى عدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية وممثلين عن شركة الجوف ومعهد النفط الليبي، ومن شركة «أكاكوس» حضر نوري الصيد، رئيس لجنة الإدارة، وأسامة اللطعي، عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمختصين بالشركة وممثلي الطرف الثاني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا