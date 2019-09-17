اتفاق لاستئناف المشاريع بمطار الأبرق

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، حل كل المشاكل التي كانت تعرقل المشاريع الجارية تنفيذها في مطار الأبرق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء، رئيس مصلحة المطارات المكلّف صالح الشتيوي، ومدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة سامي المبروك، مع مدير عام مطار الأبرق الدولي أبوبكر بدر، ومدير مكتب المشروعات بالمطار عبدالمولى، وأحمد رجب الصالحين، مدير شركة الهندسة الراقية المنفذة لعدة مشاريع بمطار الأبرق.

وقالت مصلحة المطارات في بيان، إن الاجتماع جاء في إطار التجهيزات لفتح المطار، مؤكدة حل كل المشاكل التي كانت تعرقل تنفيذ المشاريع، والاتفاق على الاستمرار في العمل بداية الأسبوع القادم.

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