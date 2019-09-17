“الوفاق” وإيطاليا تحضران لترميم المدن الأثرية

عقد ممثلون عن حكومة الوفاق وآخرون عن الجانب الإيطالي ملتقى هو الأول من نوعه بروما يمهد لترميم مدن أثرية مثل لبدة وشحات وصبراتة.

وبحثت الخطوة المذكورة مصلحة الآثار الليبية والبعثة الأثرية الإيطالية العاملة في ليبيا خلال الملتقى، على أن يبدآ التنفيذ خلال المدة القادمة بالتنسيق بين الطرفين.

وقالت السفارة الليبية في روما إن الجانب الإيطالي تكفل بتدريب الكوادر الليبية الشابة المهتمة بمجال الآثار بهدف الرفع من كفاءتهم.

وأضافت السفارة أن الطرفين اتفقا أيضا خلال الملتقى على تبادل الأرشيف ودعم مصلحة الآثار في بناء أرشيفها المركزي، وفق السفارة.

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