“حماية طرابلس” تطالب الرئاسي بالابتعاد عن المصالح الضيقة

طالبت قوة حماية طرابلس المجلس الرئاسي بالابتعاد عن المصالح الضيقة لبعض الكيانات والأحزاب التي تحاول تكرار أخطاء الماضي في اقتسام السلطة دون مراعاة مصلحة الوطن والمواطن.

وحثت القوة في بيان أصدرته الثلاثاء، جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية لتحمل مسؤوليتها بالتصدي للفساد ومحاربته والابتعاد عن مبدأ الانتقاء في تطبيق القوانين واللوائح ومحاسبة كل من تورط في إهدار المال العام وقصّر في أداء واجباته.

كما طالبت القوة، المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد الدول التي ثبت دعمها للحرب على طرابلس، داعية إلى عدم السكوت على قصف المطارات والمنشآت الحيوية داخل طرابلس وخارجها.

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