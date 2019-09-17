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“حماية طرابلس” تطالب الرئاسي بالابتعاد عن المصالح الضيقة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت قوة حماية طرابلس المجلس الرئاسي بالابتعاد عن المصالح الضيقة لبعض الكيانات والأحزاب التي تحاول تكرار أخطاء الماضي في اقتسام السلطة دون مراعاة مصلحة الوطن والمواطن.

وحثت القوة في بيان أصدرته الثلاثاء، جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية لتحمل مسؤوليتها بالتصدي للفساد ومحاربته والابتعاد عن مبدأ الانتقاء في تطبيق القوانين واللوائح ومحاسبة كل من تورط في إهدار المال العام وقصّر في أداء واجباته.

كما طالبت القوة، المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد الدول التي ثبت دعمها للحرب على طرابلس، داعية إلى عدم السكوت على قصف المطارات والمنشآت الحيوية داخل طرابلس وخارجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • حميات طرابلس المصراطية لانه باعتراف احد اعيان مصراطة فان شباب طرابلس يرفضون القتال ضد الجيش الوطنى والمضحك انهم يطالبون بقطع العلاقات مع دول لا تعير حكومتهم اى اهتمام مثلما تتعامل مع الجيش الوطنى فرايتم سيالة الزبالة فى القاهرة لحضور جامعة الدول العربية المعروف عنها انها لا بتهش ولا بتنش ولم يهتم به اى مسئول فى الخارجية المصرية بينما تستقبل رئيس مجلس النواب وقائد الجيش على اعلى مستوى وكذلك لا يهتم الامريكان ولا الروس بهذه الكلاب الضالة .

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