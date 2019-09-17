الخميس نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية

حددت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الخميس القادم موعدا لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية في دورها الأول للعام الدراسي الماضي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي لليبيا الأحرار، إنه سيجري الإعلان عن نتيجة الامتحانات عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما نفي البوغزي صحة ما ورد على بعض المواقع والقنوات، عن موعد ونسب النجاح في امتحانات الثانوية للعام الدراسي ألفين وثمانية عشر ألفين وتسعة عشر.

هذا، واعتمد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل نتيجة الدور الأول للمدارس الليبية بالخارج في الشهادتين الإعدادية بنسبة نجاح فاقت 83 بالمئة، والثانوية بنسبة نجاج تجاوزت 66 بالمئة.

وأنهى قبل أسبوعين قرابة 63 ألفا وأربعمائة وعشرين طالبا، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي، في 65 منطقة تعليمية تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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