“الكهرباء”: إصابة دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس القره بوللي نتيجة الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن حدوث أضرار جديدة أصابت دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس / القره بوللي رقم( 1 و 2 ) نتيجة الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس .

و كانت الشركة قد أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جنوب طرابلس / شرق طرابلس وبوعرقوب / شرق طرابلس والتبة / شرق طرابلس جراء الاشتباكات الدائرة وكان اخرها اليوم تعرض دائرتي شرق طرابلس / القره بوللي الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس جهد 220 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التالية تاجوراء الكاسح والتحلية ومحطة الطاقة وشرق طرابلس وأمهات الدواجن والإطارات وغوط الرمان

وأكدت الشركة ، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وجاهزيتها لصيانة الدائرتين المذكورتين من خلال تكليف فرق فنية متخصصة في هذا المجال .

