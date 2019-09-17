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نواب طرابلس : سنعمل على جعل قوات حفتر عبرة لمن يعتبر

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهاب مجلس النواب المنعقد في طرابلس، لكل من تعرض بأي شكل من أشكال العنف أو القهر والتعسف بأن يكسروا حاجز الخوف ويوصلوا صوتهم لهم مقرونا بالدلائل والقرائن.

المجلس وعد في بيان له اليوم الثلاثاء، بألا تمر هذه الأعمال والممارسات من قبل قوات الجيش الوطني التابعة للمشير حفتر، وسوف يتخذ كافة التدابير اللازمة والعمل على جعلهم عبرة لمن يفكر في المستقبل بأن يحذو حذوهم، حسب البيان .

وقال البيان، إنه توافرت لديه معلومات من المناطق التي ترزح تحت نيران هيمنة قوات حفتر على حد وصفه، عن الأفعال اللآدمية والانتقامية من المدنيين العزل والتي تصل إلى حد القتل بدون جريمة أو ذنب إلا أنهم قد أبدوا اعتراضهم السلمي عن ماتقوم به هذه قوات حفتر من أعمال إجرامية.

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  • مجلس نواب قرقارش شوية صراصير لاوزن لها واى قرارات لهم يمسحوا بها مؤخرتهم فالجيش سيقبض عليكم وبعد الكشف على قواكم العقلية يحدد مسار الزفة الى قرقارش او الى السجن انتهى الدرس ياغبياء انظروا الى السماء ستجدوا نسور الجو مفخرة الجيش الوطنى باماكنهم بضغطة زر ان بحول وكركم الى حطام يسقط فوق رؤوسكم الغبية لكن قيمة الصاروخ اكبر من قيمة رؤسكم الغبية

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