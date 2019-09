المتوسط:

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل أن ” التفاوض مع الجماعات المسلحة سيترتب عليه إجراءات والتزامات تعيد البلاد للصراع الحتمي المسلح مستقبلاً”

وأضاف عقيل، في تصريحات صحفية له، ” هناك “التدخلات المشبوهة لعدد من الدول في الأزمة الليبية أبرزها تركيا، وهو ما كشفه تقرير المخابرات الأمريكية الصادرة عام 2013، الذي كشف عن تورط دول في حلف الناتو بإنزال أسلحة من الجو للإرهابيين”.

وطالب عقيل، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية حل المليشيات المسلحة في ليبيا ومعاقبتها لما وصلت إليه .

The post محلل سياسي : التفاوض مع الجماعات المسلحة سوف يعيد الصراع مستقبلا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية