وزير «صحة الموقتة» يشهد لقاء عمل تدريبي لـ«سلامة المريض»

افتتح وزير الصحة في الحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، اليوم الثلاثاء، فعاليات لقاء عمل تدريبي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التي تشرف على تنظيمها إدارة الجودة وسلامة المريض بالوزارة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أقيمت فعاليات اللقاء بمركز التدريب بديوان الوزارة في مدينة البيضاء، تحت شعار «ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المريض»، بمشاركة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية شرق ليبيا الدكتور عبدالعزيز الحلافي، والناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد العليقي، ومديري مكاتب الجودة وسلامة المريض بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية التخصصية، ومديري مكاتب الجودة بإدارات الخدمات الصحية بالبلديات.

وقال وزير الصحة إن «الهدف من لقاء العمل هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة في بلادنا»، مؤكدا أن حضور هذا العدد الكبير للمشاركة في اللقاء التدريبي يعبر عن مستوى الإحساس بالمسؤولية من قبل العاملين في مجال الجودة وسلامة المريض.

وثمن عقوب، الجهود المبذولة من الخبراء والأساتذة المحاضرين، للمساهمة في إنجاح فعاليات لقاء العمل حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمرافق الصحية، مضيفا: «بالعلم والعمل فقط تبنى الأوطان، ومن هذا المنطلق يأتي عقد هذا اللقاء، الذي يهدف إلى إيجاد الكادر المؤهل بتخصص مهم (في مجال الجودة)».

وفي ختام الفعاليات، دعا المشاركون في توصياتهم إلى تكثيف لقاءات العمل، لما له من أثر إيجابي في مجال التعليم الطبي، من خلال الخبراء والمختصين والفنيين المحليين، للاستفادة منهم في تطوير برنامج الجودة، وإيلائه كل الرعاية كونه يشكل نقلة نوعية ستدفع بالمستشفيات الليبية والخدمات الصحية خطوات إلى الأمام عن طريق التحسين النوعي لهذا المجال.

من جهته، أثنى مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة، محمد الجبالي -في كلمته- على العدد المشارك في اللقاء، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الخبراء والمحاضرين لتفانيهم في إعداد المادة العلمية، والحرص على توصيل المعلومات بشكل واضح إلى السادة المشاركين، متمنيا أن يكون لقاء العمل قد حقق الأهداف المرجوة منه.

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