انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في طرابلس بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، انقطاع التيار عن 7 مناطق في طرابلس إثر تعرض لعدة دوائر كهربائية شرق العاصمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة منذ أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة أن دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس القره بوللي رقم( 1 و 2 ) تعرضت لأضرار نتيجة الاشتباكات مما أدى لفقدان التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس جهد 220 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق.

كانت الشركة قد أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جنوب طرابلس/ شرق طرابلس وبوعرقوب/ شرق طرابلس والتبة/ شرق طرابلس جراء الاشتباكات الدائرة.

وأكدت الشركة أنها «اتخذت الشركة كافة التدابير اللازمة وجاهزيتها لصيانة الدائرتين من خلال تكليف فرق فنية متخصصة».

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