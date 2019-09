“صحة الوفاق” تعلن تسلم مستشفى “زوارة البحري” شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن تسلم مخازن مستشفى “زوارة البحري” عصر اليوم الثلاثاء، شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية شملت جهازي صدمة كهربائية وجهاز تنفس صناعي متنقل و 4 أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية.

وأوضحت الوزارة، أن ” الشحنة شملت 20 سرير كهربائي وسريري ولادة و عدد 5 أسرّة كشف وعدد 2 كراسي أسنان وأدوات جراحية خاصة بإجراء العمليات الصغرى وأدوات جراحية خاصة بإجراء العمليات الكبرى و4 عربات طبية متنقلة وطاولة عمليات”.

