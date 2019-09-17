اخبار ليبيا الان

الساعدي : يجب منع المظاهرات إذا ثبت بها فساد يزيد على الإصلاح

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي سامي الساعدي، إن القيام بالمظاهرات للمطالبة بالحق وإنكار منكر يقع فيه المسؤول، أحد صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الساعدي تابع في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة”، عبر فضائية التناصح، اليوم الثلاثاء أنه قد يتم منع المظاهرات التي يطالب به البعض إذا ثبت أن بها فساد يزيد على الإصلاح، أي أن مفسدتها تكون غالبة على المصلحة.

وأضاف الساعدي، أن المُظاهرات نفسها وسيلة ليست ممنوعة، مُبينًا أن كل من تكلف وحشد بعض ما يظن أنها أدلة لتحريم المظاهرات، ليس على كلامه أي دليل من العلم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ابوجهل ساعد ابولهب الخريانى مفتت الديار الليبية لصالح الصهاينة حيث ان قناة التناصح التى تبث من اسطنبول وسط بيوت الدعارة التى تدر دخل سنوى 4 مليار دولار للاقتصاد التركى العلمانى وقناة التناصح تمولها قطرائيل ويشرف عليها اعلاميا الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق واذا كان رئيس وزراء اسرائيل نتن ياهو فانت نتن راهو

    رد