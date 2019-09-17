الاشتباكات تحرم مناطق في طرابلس من الكهرباء

قالت الشركة العامة للكهرباء الثلاثاء إن أضرارا جديدة طالت دوائر 220 كيلوفولت شرق طرابلس القره بوللي رقم (1 و2)، نتيجة الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة.

وذكرت دائرة الإعلام بالشركة في بيان، أن الأضرار تسببت بفقدان التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق تاجوراء والكاسح والتحلية ومحطة الطاقة وشرق طرابلس وأمهات الدواجن والإطارات وغوط الرمان.

وأشارت البيان إلى أن الشركة “اتخذت كافة التدابير اللازمة وجاهزيتها لصيانة الدائرتين المذكورتين من خلال تكليف فرق فنية متخصصة في هذا المجال”.

ولفتت الشركة إلى أنها كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جنوب طرابلس وشرق طرابلس وبوعرقوب وشرق طرابلس والتبة شرق طرابلس جراء الاشتباكات الدائرة.

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